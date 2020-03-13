«Динамо» одержало волевую победу над «Ахматом»

В матч 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Динамо» одержало волевую победу в гостях над «Ахматом». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Счет в матче уже на 10-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. Однако еще в первом тайме защитник бело-голубых Константин Рауш сравнял счет.

Во второй тайме у «Динамо» отличились Максимилиан Филипп, который реализовал пенальти, и Дмитрий Скопинцев. В концовке встречи Денис Глушаков сократил отставание до минимума.

«Динамо» набрало 30 очков и поднялось на 6-е место. «Ахмат» продолжает находиться на дне турнирной таблицы, занимая 16-ю строчку.

Московский клуб одержал первую победу в Грозном за 8 лет.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:1)

Голы: Роши, 10 (1:0). Рауш, 26 (1:1). Филипп, 50 — с пенальти (1:2). Скопинцев, 86 (1:3). Глушаков, 89 (2:3).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Гиголаев (Мбенг, 90), Харин, Глушаков, Раванелли (Бериша, 78), Ильин, Роши, Визеу (Понсе, 59).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Шиманьски (Игбун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Филипп (Панченко, 76), Рауш (Плиев, 67), Комличенко.

Предупреждения: Харин, 31. Паршивлюк, 42. Раванелли, 45+2. Анхель, 48. Уциев, 50. Бериша, 78. Роши, 90. Комличенко, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Березнев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Богач (Люберцы).

13 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».