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Бувач прокомментировал переход Лунева в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход в команду голкипера Андрея Лунева.

Бело-голубые объявили о переходе Лунева 18 июня. 32-летний вратарь подписал контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

«С его приходом мы получаем игрока с опытом, который умеет играть в современный футбол. Мы ждем, что он повысит конкуренцию и привнесёт менталитет победителя», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Источник: ФК «Динамо»
Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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«Динамо» объявило о подписании контракта с Луневым
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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