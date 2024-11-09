«Пари НН» сравнял счет в матче с «Динамо» благодаря голу Боселли

Полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли сравнял счет в игре 15-го тура РПЛ с московским «Динамо».

Аргентинец забил в свой день рождения, сегодня ему исполняется 25 лет.