«Ростов» — «Химки»: хозяева выигрывают после первого тайма

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«Ростов» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Химки» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил полузащитник ростовчан Иван Комаров.