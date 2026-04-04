Вратарь «Зенита» Адамов: «Эмоции смешанные: вроде выиграли, но сама игра была тяжелой»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Эмоции смешанные: вроде выиграли, но сама игра была тяжелой, особенно концовка — была пара неприятных моментов, гол пропущенный. Но самое главное — победили. Двигаемся дальше, и уже с завтрашнего дня мы будем готовиться к «Спартаку».

Можно ли одним словом описать этот матч? Не знаю. Боевая, наверное, неправильно говорить, учитывая, что играли дома с командой, которая классом пониже, чем мы. Поэтому не знаю, но пусть будет боевая. Хотя мне не очень нравится такое слово», — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (49 очков) сегодня сыграет с «Ахматом».