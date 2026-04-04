«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин и Сергеев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Оренбургом» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Давид Риккардо, Фернандес, Зайдензаль, Бителло, Маринкин, Рубенс, Нгамале, Тюкавин, Сергеев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Осипенко, Касерес, Майсторович, Чавес, Глебов, Миранчук, Гладышев, Бабаев, Гомес.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Куль, Голыбин, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

Запасные: Рудаков, Поройков, Касимов, Ду Кейрос, Татаев, Горелов, Кантеро, Аванесян, Квеквескири, Алешандре Жезус, Савельев, Эль-Махрауи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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