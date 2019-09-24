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«Динамо» — маленькому болельщику: «Нам стыдно за эти слезы»

13:55
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Официальный Instagram «Динамо» опубликовал реакцию юного болельщика на поражение в матче 10-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:3).

— Нам стыдно за эти слезы, — говорится в сообщении «Динамо». — Но в тоже время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики! Мы постараемся не подводить тебя, малыш!

25 сентября «Динамо» проведет выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Лучом» в 12:00.

Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official)

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