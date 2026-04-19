«Динамо» Махачкала — «Зенит»: Соболев не забил пенальти

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал пенальти в матче 25-го тура против махачкалинского «Динамо». Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

Голкипер хозяев Давид Волк отбил удар форварда. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый удар на 70-й минуте встречи после попадания мяча в руку защитника махачкалинцев Ильяса Ахмедова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

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