«Динамо» Махачкала — «Зенит»: петербуржцы вышли вперед благодаря автоголу

«Зенит» вышел вперед в матче 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0. Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

На 78-й минуте встречи полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков после прохода по флангу прострелил в штрафную площадь махачкалинцев, передачу в собственные ворота перенаправил капитан хозяев Никита Глушков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

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