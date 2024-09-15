Станкович: «Мне нравилось, как команда действовала до гола в ворота махачкалинцев»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

— Вы выпустили сегодня атакующий состав. Почему? Ожидали, что соперник сыграет низким блоком?

— Да, сегодня мы хотели показать атакующий футбол, хотели как можно скорее вскрыть эту игру. И нам это удалось: мы первыми забили. К сожалению, не смогли удержать победный счет. Нашу схему можно интерпретировать по-разному. В целом мне нравилось, как команда действовала до гола. А дальше, возможно, мы решили, что все уже сделано. Отдам должное сопернику, показавшему очень агрессивную игру. Матч был сложным, боевым, показано много карточек... Если бы можно было отмотать время назад, я сделал бы тот же выбор состава. Доволен тем, как команда играла, за исключением отрезка после нашего гола и до конца первого тайма. Похвалю ребят за то, что они не сдаются и бьются до конца, — сказал Станкович.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.