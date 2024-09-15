Станкович: «Николсона просил быть в движении, не стоять на месте»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

— Как вы объясните лишь один удар в створ ворот в исполнении «Спартака»?

— Конечно, я тоже ждал большего количества ударов по воротам соперника. Потому и выставил такой атакующий состав. Но тут игра не получилась. Отдам должное «Динамо»: они агрессивно и хорошо оборонялись, выиграли много дуэлей. Не удалось больше бить, чтобы победить.

— Какое задание вы дали Шамару Николсону перед выходом на поле?

— Говорил ему находиться в штрафной, идти на ближнюю или дальнюю штангу, быть в движении — не стоять на месте, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.