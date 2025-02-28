«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вечер бокса проходит на арене «Марий Эл» в Йошкар-Оле. Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени. В главном событии вечера российский боксер Сергей Кузьмин подерется с Эбенезером Тетте из Ганы. В соглавном бою россиянин Игорь Свиридченков проведет поединок против кубинца Рониэля Иглесиаса. В третьем по значимости бою Сергей Сергеев из России сойдется с Хорхе Мануэль Сото из Кубы.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир можно смотреть на федеральном телеканале «РЕН ТВ» и нашем YouTube-канале «Ушатайка».

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