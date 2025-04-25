«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: гости остались в меньшинстве после удаления Диего Косты

«Краснодар» остался в меньшинстве в матче против махачкалинского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

На 80-й минуте вторую желтую карточку при счете 3:1 в пользу своей команды получил защитник «быков» Диего Коста. За минуту до этого гости не реализовали пенальти, Эдуард Сперцян пробил выше ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.