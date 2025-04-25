«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Зинович забил со штрафного и сократил отставание хозяев

Махачкалинское «Динамо» сократило отставание в счете в матче против «Краснодара» в 26-м туре РПЛ — 2:3.

На 87-й минуте со штрафного забил Кирилл Зинович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.