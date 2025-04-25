«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Сперцян пробил выше ворот с пенальти

«Краснодар» не реализовал пенальти в матче против махачкалинского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

На 78-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Эдуард Сперцян. Полузащитник «быков» пробил выше ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.