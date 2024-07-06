Махачкалинское «Динамо» не сумело обыграть «Чайку»
«Динамо» из Махачкалы в товарищеском матче сыграло вничью с «Чайкой» — 1:1.
Счет на 15-й минуте открыл защитник махачкалинцев Максим Храмцов. «Чайка» отыгралась благодаря голу Муслима Бамматгереева на 56-й минуте.
Товарищеский матч
«Динамо» (Махачкала) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)
Голы: Храмцов, 15 (1:0). Бамматгереев, 56 (1:1).
«Динамо Мх»: Магомедов, Ковачевич, Храмцов (Сундуков, 30), Кирш, Юсупов, Зинович (Ангбан, 46), Ш.Гаджиев, Джабраилов, Алиев (Кампо, 30), Игрок на просмотре, А.Гаджиев.
6 июля. Кисловодск. Стадион «Олимпийская база».
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15
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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