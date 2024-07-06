Пивоваров: «Предлагали Шунину провести прощальный матч, но он не готов завершать карьеру»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил рассказал о переговорах с бывшим голкипером команды Антоном Шуниным.

«Переговоры в процессе. Сейчас речь идет об академии. Он думает над этим. Мы предлагали сыграть ему прощальную игру, но он, видимо, еще не готов принять решение о завершении карьеры», — сказал Пивоваров журналистам.

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта. Вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.