Пивоваров: «Предлагали Шунину провести прощальный матч, но он не готов завершать карьеру»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил рассказал о переговорах с бывшим голкипером команды Антоном Шуниным.
«Переговоры в процессе. Сейчас речь идет об академии. Он думает над этим. Мы предлагали сыграть ему прощальную игру, но он, видимо, еще не готов принять решение о завершении карьеры», — сказал Пивоваров журналистам.
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта. Вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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