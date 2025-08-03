Станкович: «Еще лет 40 могу работать в таком же режиме»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 3-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:1) объяснил слова о своем здоровье после игры 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

— После матча с «Балтикой» вы сказали, что устали и опасаетесь за свое здоровье. Как вы сегодня себя чувствуете?

— Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. Я пообщался с клубным врачом, и он сказал, что я здоров как бык — еще лет 40 могу работать в таком же режиме. На самом деле, когда я говорил о здоровье, это была сатира, и имелась в виду одна определенная вещь. Тем не менее, спасибо вам за заботу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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