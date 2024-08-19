Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» и одержало первую победу в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Ахмат» в матче 5-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 87-й минуте забил полузащитник хозяев Мохаммаджавад Хоссейннеджад. Иранец отличился в дебютном матче в РПЛ.

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» с 3 очками — на 15-й строчке.