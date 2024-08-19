Мохаммаджавад Хоссейннеджад забил дебютный гол за «Динамо» Махачкала

Читать «СЭ» в

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче с «Ахматом» в 5-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 87-й минуте забил полузащитник Мохаммаджавад Хоссейннеджад. Для иранца гол стал дебютным за клуб.