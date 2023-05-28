«Динамо» — «Локомотив»: Смолов не реализовал пенальти

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не реализовал одиннадцатиметровый в матче 29-го тура против «Локомотива».

На 40-й минуте арбитр встречи Роман Сафьян после просмотра VAR назначил пенальти в ворота железнодорожников после игры рукой у Артема Дзюбы. Смолов подошел к точке, но не попал в створ ворот.