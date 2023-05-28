«Динамо» — «Локомотив»: Смолов не реализовал пенальти
Нападающий «Динамо» Федор Смолов не реализовал одиннадцатиметровый в матче 29-го тура против «Локомотива».
На 40-й минуте арбитр встречи Роман Сафьян после просмотра VAR назначил пенальти в ворота железнодорожников после игры рукой у Артема Дзюбы. Смолов подошел к точке, но не попал в створ ворот.
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|27.05
|14:00
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Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
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Торпедо – Оренбург
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|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
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|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
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|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
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|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
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|
Факел – Кр. Советов
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Зенит
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