«Динамо» — «Локомотив»: Тикнизян открыл счет

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед в матче 29-го тура против «Динамо» — 1:0.

В компенсированное время к первому тайму защитник железнодорожников получил мяч в штрафной площади бело-голубых после скидки от Артема Дзюбы и отправил мяч в ворота «Динамо».