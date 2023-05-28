«Динамо» — «Локомотив»: Тикнизян открыл счет
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед в матче 29-го тура против «Динамо» — 1:0.
В компенсированное время к первому тайму защитник железнодорожников получил мяч в штрафной площади бело-голубых после скидки от Артема Дзюбы и отправил мяч в ворота «Динамо».
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|
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|
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|9
|5
|60-37
|54
|
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|8
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|
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|Ахмат
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|
6
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|
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|
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|
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|6
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|
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|5
|12
|11
|34-46
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
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|25-65
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|Торпедо
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|4
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
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Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
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ЦСКА
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|П
|
|
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Краснодар
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|К
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|4
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Локомотив
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Александр Соболев
Спартак
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