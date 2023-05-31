«Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Михайловым, которого «Пари НН» выкупит у «Зенита»
«Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Зенита» Ярославом Михайловым, который перейдет в «Пари НН» по окончании аренды, сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, «Пари НН» активирует опцию выкупа арендованного у «Зенита» Михайлова, так как имеет на это приоритет по условиям договора.
Игрок может продолжить карьеру в «Динамо», «Локомотиве» или «Краснодаре».
В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 21 матч за «Пари НН», забил гол и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Metaratings
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|
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|7
|8
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|6
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|31-50
|27
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
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|
Пари НН – Химки
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Урал – Сочи
|- : -
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
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|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Спартак
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