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Адиев: «Зуев скоро получит казахстанский паспорт, мы будем рассматривать его в сборную»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о процессе получения казахстанского гражданства полузащитником «Крыльев Советов» Александром Зуевым.

«Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт. Переговоры на продвинутой стадии? Я ничего не могу сказать. У меня такой посыл, что разговариваю только с казахстанскими футболистами, которые интересны сборной. Он должен получить паспорт, а после еще и подтверждение от УЕФА, и тогда мы сможем его рассматривать. Тогда он может сыграть за сборную и сможем разговаривать», — сказал Адиев Metaratings.ru.

В текущем сезоне Зуев провел 23 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings
Александр Зуев
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
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 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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