«Динамо» — «Краснодар»: все голы матча
21:41
«Динамо» на своем поле принимает «Краснодар» в рамках матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.
37-я минута: гол Вячеслава Грулева
Сафонов парировал плотный удар Шиманьски, но добивание Грулёва отразить был уже не в силах.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 4, 2020
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57-я минута: гол Даниила Лесового
Даниил Лесовой подкараулил ошибку Мартыновича и перекинул мяч через Сафонова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 4, 2020
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