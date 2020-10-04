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«Динамо» — «Краснодар»: все голы матча

21:41
4 октября. Москва. «Динамо» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 октября. Москва. «Динамо» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» на своем поле принимает «Краснодар» в рамках матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.

37-я минута: гол Вячеслава Грулева

57-я минута: гол Даниила Лесового

Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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