«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Химок» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Овсянников, Бельтюков, Божин, Солдатенков, Бейл, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Камышев, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов, Адеми.
Матч состоится 6 ноября в Самаре. Начало — в 16:30 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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