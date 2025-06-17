«Динамо» интересуется форвардом Кулурисом

Московское «Динамо» интересуется 29-летним нападающим польского клуба «Погонь» Эфтимиосом Кулурисом, сообщает журналист Экрем Конур.

Турецкие клубы «Бешикташ» и «Трабзонспор» также претендуют на греческого футболиста.

В прошлом сезоне Кулурис сыграл 37 матчей за «Погонь» во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 3 результативные передачи. Его текущий контракт с польским клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее Кулурис играл за «Анортосис», ПАОК, «Атромитос», «Тулузу», ЛАСК и «Аланьяспор».