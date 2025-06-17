Новый гендиректор «Сочи» Сергей Новиков: «Готов приложить все усилия для достижения поставленных целей»

Сергей Новиков сменил Дмитрия Рубашко на посту генерального директора футбольного клуба «Сочи».

«Для меня это большая честь и ответственность, — заявил Новиков для «СЭ». — Прежде всего хочу выразить благодарность руководству клуба за оказанное доверие. Осознаю масштаб задач, которые стоят перед нами, и готов приложить все усилия для достижения поставленных целей».

С 2008 по 2013 год Новиков занимал должность управляющего директора компании «КХЛ-Маркетинг». С 2014 по 2020 год возглавлял «Спорт-Экспресс» в качестве генерального директора. С 2021-го по апрель 2025-го работал в ХК «Сочи» на посту первого заместителя генерального директора.

«Сочи» финишировал на пятом месте в Мелбет-Первой лиге, набрав 57 очков. В стыковых матчах команда победила «Пари НН» (1:2, 3:1) и в следующем сезоне выступит в РПЛ.