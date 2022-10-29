«Динамо» — «Химки»: пенальти назначен при попытке раздеть соперника. Что творят наши судьи?
На 90+2-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1) арбитр Ян Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов.
«Динамо» — «Химки».
На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника. Потом игрок «Химок» упал, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку.
«Динамо» — «Химки».
Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.
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|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
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|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
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|30.10
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|
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Краснодар – Зенит
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ЖК
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|
|
Квинси Промес
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|
|
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|
|
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Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
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Александр Соболев
Спартак
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Арсен Захарян
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Дмитрий Баринов
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