«Динамо» — «Факел»: Любимов не удалил динамовца Майсторовича

На 21-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:2) арбитр Артем Любимов ошибочно не показал красную карточку и не удалил с поля Милана Майсторовича. Динамовец сбил Хызыра Аппаева, который контролировал мяч и мог убежать один на один с вратарем, и лишил его возможности забить гол.

Судья неверно оценил ситуацию, показал, что Майсторович сыграл в мяч, и продолжил игру.

«Динамо» — «Факел».

«Динамо» — «Факел».