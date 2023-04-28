Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем Йокановича в клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера Славиши Йокановича после поражения от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Наши внутренние вопросы мы не раскрываем. Славиша Йоканович — наш главный тренер. Матч мы проиграли, чему очень недовольны», — приводит слова Пивоварова Sport24.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».