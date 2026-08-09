«Динамо» — «Динамо» Махачкала: москвичи забили два гола за 3 минуты

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин открыл счет на 76-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Это дебютный гол 18-летнего хавбека за бело-голубых.

На 78-й минуте вышедший на замену Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.