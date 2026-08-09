«Динамо» — «Динамо» Махачкала: москвичи забили два гола за 3 минуты
Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин открыл счет на 76-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре РПЛ — 1:0.
Это дебютный гол 18-летнего хавбека за бело-голубых.
На 78-й минуте вышедший на замену Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.
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|2
|0
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|6
|
4
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|2
|0
|1
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|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
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|5
|
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|
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|1
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|1
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|
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|1
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|
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|
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|
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|0
|2
|1
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|
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|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
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|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
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|0
|1
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|1-7
|1
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|Факел
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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