Самедов о матче «Спартак» — «Краснодар»: «Ситуация 50 на 50»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

«Два сильных соперника. Оба — претенденты на чемпионство в сезоне. Матч тура будет интересным. Команды, играющие в атакующий футбол. Не вижу никого фаворитом и явным победителем. Ситуация 50 на 50», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.

(Давид Петросян)