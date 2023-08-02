«Динамо» дали неделю на решение по переходу Захаряна в «Страсбур»

«Динамо» дали время до конца недели, чтобы в клубе определились с ответом на предложение «Страсбура» по хавбеку Арсену Захаряну, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, если в московском клубе не определятся с ответом французской команде, то трансфер не состоится.

27 июля «СЭ» сообщал, что в переговоры по приобретению Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа». Также СМИ информировали, что футболист может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер во французский клуб.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.