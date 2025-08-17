ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ

ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 13-й минуте открыл Матеус Алвес, забивший дебютный гол за армейцев. Спустя восемь минут с передачи бразильца отличился Милан Гайич. На 42-й минуте Матвей Кисляк довел счет до разгромного.

Единственный гол бело-голубых на 50-й минуте забил Денис Макаров.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».