17 августа, 19:56

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 13-й минуте открыл Матеус Алвес, забивший дебютный гол за армейцев. Спустя восемь минут с передачи бразильца отличился Милан Гайич. На 42-й минуте Матвей Кисляк довел счет до разгромного.

Единственный гол бело-голубых на 50-й минуте забил Денис Макаров.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
    «Динамо» — ЦСКА: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

