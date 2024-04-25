Дина Аверина: «Надеялась, что ЦСКА дожмет «Спартак» в конце матча»

Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Не сказала бы, что матч был скучным. Второй тайм был насыщенный. Команды разогрелись. Обе команды играли хорошо, но в конце надеялась, что ЦСКА дожмет «Спартак», — сказала Аверина «СЭ».

После 25 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».