«Краснодар» сократил отставание от «Зенита»: турнирная таблица РПЛ после 21-го тура
В четверг, 25 апреля, завершился перенесенный, 21-й тур чемпионата России.
«Краснодар» победил «Балтику» (3:2) и сократил отставание от «Зенита», который проиграл «Рубину» (0:2), до 1 очка.
«Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» одержали победы.
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью.
21-й тур: результаты всех матчей
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
15
|
5
|
5
|
44-22
|
50
|
2
|
Краснодар
|
25
|
14
|
7
|
4
|
41-25
|
49
|
3
|
Динамо
|
25
|
12
|
8
|
5
|
42-33
|
44
|
4
|
Локомотив
|
25
|
10
|
11
|
4
|
42-34
|
41
|
5
|
Крылья Советов
|
25
|
11
|
6
|
8
|
43-35
|
39
|
6
|
Спартак
|
25
|
11
|
6
|
8
|
34-29
|
39
|
7
|
ЦСКА
|
25
|
9
|
11
|
5
|
44-33
|
38
|
8
|
Ростов
|
25
|
10
|
7
|
8
|
37-38
|
37
|
9
|
Рубин
|
25
|
10
|
6
|
9
|
23-30
|
36
|
10
|
Пари НН
|
25
|
8
|
4
|
13
|
24-33
|
28
|
11
|
Ахмат
|
25
|
7
|
5
|
13
|
24-37
|
26
|
12
|
Оренбург
|
25
|
6
|
8
|
11
|
28-33
|
26
|
13
|
Факел
|
25
|
6
|
8
|
11
|
19-28
|
26
|
14
|
Урал
|
25
|
6
|
6
|
13
|
24-39
|
24
|
15
|
Балтика
|
25
|
6
|
5
|
14
|
25-31
|
23
|
16
|
Сочи
|
25
|
4
|
7
|
14
|
26-40
|
19
В матчах 26-го тура встречаются: 28 апреля, воскресенье «Ахмат» — «Пари НН» (14.00), «Спартак» — «Локомотив» (16.15), «Динамо» — «Зенит» (19.15), «Балтика» — ЦСКА (21.30);
29 апреля, понедельник «Крылья Советов» — «Краснодар» (13.00), «Рубин» — «Урал» (15.15), «Сочи» — «Факел» (17.30), «Ростов» — «Оренбург» (19.45).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3