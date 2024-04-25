«Краснодар» сократил отставание от «Зенита»: турнирная таблица РПЛ после 21-го тура

В четверг, 25 апреля, завершился перенесенный, 21-й тур чемпионата России.

«Краснодар» победил «Балтику» (3:2) и сократил отставание от «Зенита», который проиграл «Рубину» (0:2), до 1 очка.

«Динамо», «Локомотив» и «Крылья Советов» одержали победы.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью.

21-й тур: результаты всех матчей

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 25 15 5 5 44-22 50 2 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49 3 Динамо 25 12 8 5 42-33 44 4 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41 5 Крылья Советов 25 11 6 8 43-35 39 6 Спартак 25 11 6 8 34-29 39 7 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38 8 Ростов 25 10 7 8 37-38 37 9 Рубин 25 10 6 9 23-30 36 10 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28 11 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26 12 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26 13 Факел 25 6 8 11 19-28 26 14 Урал 25 6 6 13 24-39 24 15 Балтика 25 6 5 14 25-31 23 16 Сочи 25 4 7 14 26-40 19

В матчах 26-го тура встречаются: 28 апреля, воскресенье «Ахмат» — «Пари НН» (14.00), «Спартак» — «Локомотив» (16.15), «Динамо» — «Зенит» (19.15), «Балтика» — ЦСКА (21.30);

29 апреля, понедельник «Крылья Советов» — «Краснодар» (13.00), «Рубин» — «Урал» (15.15), «Сочи» — «Факел» (17.30), «Ростов» — «Оренбург» (19.45).