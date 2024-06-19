Деян Станкович рассказал, что переговоры со «Спартаком» быстро прошли

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, с чем у него ассоциируется московский клуб. Он также рассказал о взаимоотношениях красно-белых и «Црвены Звезды».

— «Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.

— Фанаты «Црвены Звезды» и «Спартака» — братья. Для вас это важно?

— Очень и очень важно. Это не просто братья, а в высшей степени кровные братья! И это дополнительная поддержка. А мой ответ на нее должен быть сильным и соответствующим. Болельщикам нужен результат. И я не отступлю, потому что понимаю, из какого теста сделаны болельщики «Спартака». Как болельщик и воспитанник «Црвены Звезды» я понимаю, что такое настоящая любовь к своему клубу, — цитирует Станковича пресс-служба «Спартака».

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».