Девушка, укравшая алюминиевого Дзюбу, перепутала его с Гуфом. Ей было скучно жить одной

Девушки из Подольска украли алюминевую фигуру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы себе домой, информирует Mash. Как отмечается, они шли под градусом и увидели симпатичного парня. Одной из них показалось, что это известный рэпер Гуф. Полицейские отчитали девушек и велели вернуть игрока на место.

— Подошли и говорят: «Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами». «Какого Дзюбу?, — спрашиваем. — Аа, этот, который у нас теперь дома стоит». Мы не нарушители закона, у нас не было цели. Просто классный парень, — рассказала девушка. — Я сначала подумала, что это Гуф. Правда на него похож. О чем фамилия Дзюбы говорит? Ну я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я все время ходила по этой дороге и думала, что, мол, классно себе домой такого. Скучно же одной жить. Подумала, что вдвоем будет уютнее. Меня жена его теперь не заревнует?