«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.

— Вроде взрослый, а детство в одном месте играет, — подписал пост Ещенко.

Напомним, что в 14-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с лидером турнира — «Локомотивом».

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