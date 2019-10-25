«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко
22:08
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.
— Вроде взрослый, а детство в одном месте играет, — подписал пост Ещенко.
Напомним, что в 14-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с лидером турнира — «Локомотивом».
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