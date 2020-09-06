Матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак» не будет показан по федеральному каналу. Игра, намеченная на воскресенье, 13 сентября, будет транслироваться только по «Матч премьер».

Матч начинается в 19.00 по московскому времени. В телепрограмме «Матч ТВ» в это время стоит игра чемпионата Франции «Монако» — «Нант», а затем передача «После футбола».

Трансляции 7-го тура чемпионата России

12 сентября, суббота

13:45 Тамбов — Уфа (Матч ТВ, Матч Премьер)

16:30 Урал — Химки (Матч Премьер)

19:00 Ахмат — Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

13 сентября, воскресенье

16:30 Динамо — Рубин (Матч Премьер)

19:00 ЦСКА — Спартак (Матч Премьер)

19:00 Ротор — Краснодар (Матч Футбол 1)

14 сентября, понедельник

18:30 Зенит — Арсенал (будет объявлено позже)

20:30 Ростов — Локомотив (будет объявлено позже)