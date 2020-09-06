Дерби ЦСКА — «Спартак» не покажет «Матч ТВ»
Матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак» не будет показан по федеральному каналу. Игра, намеченная на воскресенье, 13 сентября, будет транслироваться только по «Матч премьер».
Матч начинается в 19.00 по московскому времени. В телепрограмме «Матч ТВ» в это время стоит игра чемпионата Франции «Монако» — «Нант», а затем передача «После футбола».
Трансляции 7-го тура чемпионата России
12 сентября, суббота
13:45 Тамбов — Уфа (Матч ТВ, Матч Премьер)
16:30 Урал — Химки (Матч Премьер)
19:00 Ахмат — Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
13 сентября, воскресенье
16:30 Динамо — Рубин (Матч Премьер)
19:00 ЦСКА — Спартак (Матч Премьер)
19:00 Ротор — Краснодар (Матч Футбол 1)
14 сентября, понедельник
18:30 Зенит — Арсенал (будет объявлено позже)
20:30 Ростов — Локомотив (будет объявлено позже)