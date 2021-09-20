Сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете
Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в университете Перми.
«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в посте в Twitter команды.
Стрельба произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Восемь человек погибли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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