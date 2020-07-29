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Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос о проверке судей РПЛ после скандалов в матчах «Спартака»

16:35
Запрос депутата Александра Василенко.
Запрос депутата Александра Василенко.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член Комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть возможные случаи коррупции в российском футболе, сообщает Telegram-канал «Криминальная Россия».

По сведениям источника, речь идет про сговор ради расширения специфических линий для ставки: назначение пенальти, количество желтых карточек и другие. В качестве подозрительных матчей рассматриваются встречи «Ростов» — «Краснодар», «Спартак» — «Локомотив» и «Спартак» — «Тамбов». Каждая игра закончилась удалениями, отмененными голами и неоднозначными пенальти.

Депутат Василенко в своем запросе написал о возможном давлении на РПЛ со стороны криминальных структур, которые делают ставки через букмекерские фирмы на территории Украины и стран Прибалтики.

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