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Денисов: «Стиль игры «Спартака» поменялся»

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Защитник «Спаратка» Даниил Денисов заявил, что красно-белые в новом сезоне поменяли стиль игры.

«Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки. Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть. Самое важное, что нужно отметить, то, что мы уже какой матч играем «на ноль». Это показательно», — сказал Денисов ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
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 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
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12
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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