Деменко: «Переход Погба в «Зенит» стал бы трансферной бомбой десятилетия»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника Поля Погба в питерский клуб.

«Усилил бы он клуб? Я думаю, однозначно бы усилил, если договорились бы. Все было бы хорошо. Престиж лиги бы поднял? Конечно, однозначно. Такой переход был бы громким со времен трансфера Халка и Витцеля? Наверное, да, это 100 процентов, даже независимо от допинга и еще каких-то моментов. Спокойно бы решили вопрос, и это был бы такой бонус в какой-то степени для него. Трансферная бомба десятилетия? Да, да.

Жалко, что не получилось? Да, жалко, что не получилось, было бы интересно для болельщиков, и просто вернуть игрока такого с именем. Может, еще получится поговорить в следующем межсезонье поговорить с ним? Ну, по крайней мере, если разговоры были, может быть, интересно будет в какой-то момент. И ему перезагрузить карьеру? Да», — приводит слова Деменко «ВсеПроСпорт».