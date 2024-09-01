Агент полузащитника «Краснодара» Кривцова сообщил, что к футболисту есть интерес со стороны других клубов
Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего полузащитника «Краснодара» рассказал, что интерес к полузащитнику со стороны клубов есть постоянно.
— Интерес к Никите сущетствует постоянно. Но до официальных предложений этим летом дело не доходило. Этот сезон Кривцов точно доиграет в «Краснодаре»? Не знаю, как все сложится. Это решают клуб и тренер, — приводит слова Гргича «РБ Спорт».
Кривцов выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» во всех турнирах 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
6
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1