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Попов — о Заболотном: «И сила есть, и воля есть, а силы воли нет»

Алина Савинова
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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился мнением о форварде московского клуба Антоне Заболотном.

«Наконец забил Заболотный. Жалко его, до этого 766 минут не забивал. Я думаю, у него чисто психологические проблемы. Я не то чтобы прям за ним наблюдаю, но вижу все моменты. Это больше у него в голове. В любом случае мы должны понимать, что просто так в ЦСКА никто не попадает. Есть у Заболотного качества, все есть. И есть такая поговорка, что, вроде, сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Не скажешь, что Заболотный — слабый игрок. Он хороший футболист, но психологически немного нестабилен. Раз-два ошибся — и угасает. Его надо поддерживать, доверять ему. Самое главное, что он забил, когда это было надо, — после проигранного матча. Вышел, забил, принес команде важную и нужную победу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

В матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (4:0) Заболотный отметился забитым голом, который стал для него первым в текущем сезоне РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047462_denis_popov__o_zabolotnom_i_sila_est_i_volya_est_a_silyi_voli_netu
Антон Заболотный
Денис Попов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Торпедо М

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