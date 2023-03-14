Защитник «Сочи» Дркушич впервые вызван в сборную Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич впервые вызван в основную сборную Словении, сообщила пресс-служба сочинского клуба. Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную команды.

23-летний игрок примет участие в матчах квалификации Евро-2024. Сборная Словении сыграет против Казахстана 23 марта, а 26 марта встретится с национальной командой Сан-Марино.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Срок действующего контракта рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Дркушич провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.