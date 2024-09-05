Маслов: «Тренера «Крыльям» менять не надо точно, это единственный, кто там соображает, что происходит»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов оценил результаты самарской команды на старте сезона-2024/25.

«Тренера менять не надо точно, это единственный, кто там соображает, что происходит, и точно знает, как все это исправить. Тренера нужно слушать и желательно сделать, что он говорит, тогда все будет хорошо.

Для «Крыльев» весь год будет непростым. Понятно, что команда новая, и Осинькин будет ее выстраивать. Нельзя хлопнуть в ладоши, и чтобы все было хорошо. Мы же не пекарня, где есть четкие правила: сделал одно, второе, третье — и на выходе пирожок. И то можно все сделать по правилам, а пирожок будет подгорелый. А это огромная тяжелая работа с людьми, требующая времени. Осинькин точно знает, что нужно делать, и трогать его не нужно», — цитирует Metaratings.ru Маслова.