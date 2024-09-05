Газизов: «Довольны нашими трансферами»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил, что клуб доволен новичками команды. Летом состав команды пополнили 7 футболистов.

«Мы довольны нашими трансферами, все ребята усилили команду. Сейчас у них идет процесс адаптации к клубу, региону. Все их здорово приняли, у нас в коллективе классная атмосфера. Думаю, адаптация не затянется», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

После 7 туров «Динамо» с 8 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.